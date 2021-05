Tweedehandswebshop Sellpy komt naar België

De Zweedse webshop Sellpy, in handen van kledingketen H&M, breidt uit naar meer dan twintig landen, waaronder België. Dat maakte de winkel gespecialiseerd in tweedehandskleding maandag bekend.

Sellpy wordt daarmee een nieuwe speler op deze snel groeiende markt. De Vinted-app is al erg populair en eerder kondigde ook Zalando aan dat Belgen via zijn platform tweedehandskleding kunnen verkopen. Vooral de zogenaamde millenials zouden fan zijn van tweedehandskledij.

Sellpy regelt voor de klant het volledige verkoopproces, van het ophalen van de goederen thuis tot foto’s, verkoop en levering. Het bedrijf werd in 2014 in Zweden opgericht en is met deze aangekondigde uitbreiding in 24 landen actief. H&M controleert intussen 70 procent van de aandelen en investeerde meer dan 20 miljoen euro in Sellpy, schrijft persbureau Reuters.