Merkel en Macron willen opheldering van VS en Denemarken over afluisterschandaal

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron verwachten opheldering van Kopenhagen en Washington over de berichten dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA Europese bondgenoten bespioneerde met hulp uit Denemarken.

“Als de berichten kloppen, dan is onder bondgenoten niet aanvaardbaar, en dat is nog minder het geval tussen Europese partners en bondgenoten”, zei Macron na de Frans-Duitse top van maandag. Merkel zei zich enkel te kunnen aansluiten bij Macron.

“Onder ons is er geen ruimte voor verdachtmakingen”, zei Macron nog. “Daarom verwachten we volledige duidelijkheid. We hebben onze Deense en Amerikaanse partners gevraagd alle informatie over die onthullingen te bezorgen, en we wachten op hun antwoord.”

Merkel voegde eraan toe gerustgesteld te zijn dat de Deense regering, bij monde van de minister van Defensie, al liet blijken wat ze over de berichten denkt. “Dat is een goede basis, niet enkel om de feiten te verduidelijken, maar ook om een vertrouwensrelatie op te bouwen.”

De activiteiten van de NSA zijn al lang bekend, onder meer door toedoen van een voormalige freelancemedewerker van de NSA, Edward Snowden. Op basis van zijn lekken werd in de herfst van 2013 al onthuld dat een gsm van Merkel jarenlang door de NSA werd afgeluisterd. Het leidde tot jarenlang diep wantrouwen tussen Berlijn en Washington.

De Deense publieke omroep lanceerde zondag het verhaal dat de NSA in samenwerking met de Deense inlichtingendienst zeker tot 2014 Merkel en andere Europese hoogwaardigheidsbekleders, uit Zweden, Noorwegen en Frankrijk, bespioneerde. De NSA maakte gebruik van het Europese netwerk van internetkabels, waarvan belangrijke knooppunten in Denemarken liggen.