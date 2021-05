Vermoord op wandeltocht met baby in buggy op nog geen twee kilometer van huis: “Ze maakte geen schijn van kans”

Brussel / Evere -

De familie van de Brusselse Mounia (36) is compleet van de kaart nadat de moeder van drie zondagavond in Evere doelbewust van het leven werd beroofd. Mounia, op wandel met haar baby van één maand, had geen schijn van kans tegen de acht messteken. Haar dader kon intussen gevat worden. Het zou gaan om een 21-jarige jongeman, die met zware mentale problemen zou kampen. “We durven het nog niet vertellen aan haar twee oudste kinderen”, reageert de familie.