Het EK voorgesteld. Groep A: Commotie rond premies, een bondscoach die niet mee mag en een onderschat topland

Vanaf vandaag stellen wij u elke dag een groep voor van EURO 2020. Beginnen doen we met groep A. Met een land waar het in de aanloop vooral over premies ging, één waar de bondscoach door een rechtszaak niet mee mag, één dat ondanks een jaar zonder zege al op de halve finales hoopt en een onderschat topland. Vanaf vrijdag 11 juni mogen zij de spits afbijten.

1. Turkije: Verhaal over premies zorgde voor beroering

Van Turkije kan je alles verwachten. Het ene moment met ruime cijfers winnend van Nederland (4-2) en het Noorwegen van Haaland en co. (0-3), het andere domweg gelijkspelend thuis tegen Letland (3-3). Na drie matchen staan ze alleszins op kop in hun WK-kwalificatiegroep. Alleen: in Turkije is aardig wat commotie ontstaan nadat lokale media bekendmaakten dat de bond in de euforie om de goede start liefst 3,75 miljoen euro had uitgeloofd aan premies. Zelfs hoeveel elke speler zou krijgen stond precies in de krant. De Turkse bond ontkende alles, maar het spel zat wel op de wagen.

Het verhaal ligt vooral gevoelig omdat bij EURO 2016, het vorige grote toernooi waar Turkije aan deelnam, er ook al een premieschandaal was. Toen zouden de spelers elk liefst 500.000 euro bonus gekregen hebben voor kwalificatie. Dat is bijna het dubbele van wat de Portugezen van hun bond kregen omdat ze het hele toernooi gewonnen hadden. In de nasleep van dit schandaal viel Arda Turan een journalist aan die hem als ‘aanstoker’ aangeduid had. De recordinternational komt sindsdien niet meer uit voor zijn land.

Burak Yilmaz leidde op zijn 35ste Lille naar de Franse titel en scoorde begin dit jaar nog een hattrick tegen Nederland. Foto: ISOPIX

Dat alles neemt niet weg dat de Turken een stevige ploeg hebben. Rechtsback Zeki Celik, middenvelder Yusuf Yacizi en aanvaller Burak Yilmaz zijn de revelaties achter het sterke seizoen van Lille in de Franse Ligue 1. Met Hakan Çalhanoğlu (Milan), Leicester-sterkhouder Çağlar Söyüncü en de jonge belofte Cengiz Ünder (door Roma uitgeleend aan Leicester) hebben ze nog jongens die beslagen zijn bij Europese subtoppers.

Sterspeler? Burak Yilmaz (Lille)

Bondscoach? Şenol Güneş. Die leidde Turkije in 2002 al eens naar de derde plaats op het WK, hun beste prestatie ooit.

Wat zeggen de bookmakers? Die schatten Turkije hoog in voor het EK. Ze moeten in de kansen op de eindzege enkel de toplanden en Denemarken en Kroatië laten voorgaan.

Onze prognose? Als derde in een groep met Italië, Zwitserland en Wales naar de achtste finales doorstoten zou nog net moeten lukken, maar dat wordt waarschijnlijk het eindstation voor de Turken.

2. Zwitserland: Hopen op halve finales na jaar zonder zege

364 dagen. Van 18 november 2019 tot 17 november 2020. Zeven matchen. Zo lang kon Zwitserland, nochtans de nummer dertien van de wereld, niet winnen. Dat het tegen de Duitsers en de Spanjaarden niet wilde lukken, daar had de Zwitserse burger nog begrip voor. Maar een gelijkspelletje tegen Oekraïne en nederlagen tegen Kroatië en zelfs een B-elftal van de Rode Duivels leidden tot ongerustheid. Bondscoach Vladimir Petkovic werd ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst - hij is al bondscoach sinds 2014 - in vraag gesteld. Zou een frisse wind niet beter zijn voor dit team, vroeg de Zwitserse pers zich openlijk af?

Vorig jaar gingen de Zwitsers nog onderuit tegen een B-elftal van de Rode Duivels. Foto: BELGA

Maar vier (soms behoorlijk nipte) zeges op rij tegen mindere goden als Oekraïne, Bulgarije, Litouwen en Finland hebben de slinger in Zwitserland naar de andere kant laten doorslaan. Kapitein Granit Xhaka heeft intussen al meermaals gezegd dat de halve finale van EURO 2020 voor deze Zwitsers mogelijk moet zijn. Petkovic houdt het op “een realistische kans om de knock-outfase te bereiken”, met in het achterhoofd dat hij met Zwitserland elke keer de groepsfase al heeft overleefd. Toch maar opletten, jongens. Wales en Turkije zijn Litouwen en Finland niet.

Sterspeler? Xherdan Shaqiri (Liverpool)

Bondscoach? Vladimir Petkovic. Een Bosniër die in zijn spelerscarrière in Zwitserland belandde en intussen ook de Zwitserse nationaliteit heeft. Was van 2012 tot 2014 nog trainer van Lazio.

Wat zeggen de bookmakers? Die plaatsen de Zwitsers net onder Turkije als dark horse voor EURO 2020.

Onze prognose? Net zoals de Turken sneuvelt Zwitserland in de achtste finales.

3. Wales: Met bondscoach die thuis zit na beschuldiging van huiselijk geweld

Onze Angstgegner van het vorige EK is niet meer helemaal dezelfde. Toenmalig kapitein Ashley Williams en doelpuntenmaker is afgezwaaid als international, Hal Robson-Kanu - de man die indertijd Thomas Meunier, Marouane Fellaini en Jason Denayer het bos instuurde voor de 1-2 - zelfs niet geselecteerd. Joe Allen sukkelt met een blessure, terwijl ook Aaron Ramsey het voorbije seizoen voortdurend in de lappenmand lag.

Wales-bondscoach Ryan Giggs zal er niet bij zijn op EURO 2020. Foto: AFP

Maar de voornaamste afwezige is natuurlijk de bondscoach. Voormalig Manchester United-ster Ryan Giggs wordt beschuldigd van misbruik van zijn ex, aan wie hij een kopstoot uitgedeeld zou hebben. De zaak kwam aan het licht toen de politie hem in november 2020 arresteerde op beschuldiging van huiselijk geweld. De rechtszaak is nog aanhangig, maar de Welshe voetbalbond stelde alvast assistent Robert Page aan als interim-manager. Page krijgt daarbij de hulp van ex-Genk-coach Albert Stuivenberg. Zij zullen vooral kijken naar Gareth Bale en Manchester United-aanvaller Daniel James om het verschil te maken.

Sterspeler? Gareth Bale (Real Madrid)

Bondscoach? Ryan Giggs, al wordt die op EURO 2020 vervangen door Robert Page. Page is een Welsh ex-international die tot dusver enkel ervaring heeft bij clubs uit de lagere Engelse divisies. Tot dusver deed hij het wel uitstekend met Wales. Vier van de zes matchen onder hem werden gewonnen.

Wat zeggen de bookmakers? Die zien het niet zo rooskleurig in. Wales hoort volgens hen bij de zes zwakste landen van EURO 2020.

Onze prognose? Een nieuw mirakel zoals in 2016 zal er deze keer niet in zitten. Niet alleen staat Wales minder sterk dan toen, het heeft ook de pech dat het naast topland Italië met Turkije en Zwitserland twee stevige tegenstanders treft. Wij zien hen laatste eindigen in deze groep.

4. Italië: Terug van weggeweest dankzij Mancini (en de linksback)

Zonder twijfel de groepsfavoriet, maar op het eerste gezicht is Italië ook het topland met de minste grote namen. Barella, Insigne, Immobile… het is niet de absolute wereldtop zoals Frankrijk een Mbappé of België een De Bruyne heeft. PSG-middenvelder Marco Verratti is de grootste ster, maar is door een blessure bezig aan een race tegen de klok om fit te raken. Achterin wordt nog gerekend op ouderdomsdekens Bonucci (34) en Chiellini (36). Die laatste zal kapitein zijn, ondanks het feit dat hij afgelopen seizoen van de ene blessure in de andere gesukkeld is.

Toch is de Squadra Azzura een team dat wel eens ver zou kunnen raken. Nadat de Italianen het WK 2018 misten, zijn ze immers ijzersterk teruggekomen met een perfecte 30 op 30 in de kwalificaties voor EURO 2020. Italië is van alle EK-deelnemers ook het land dat al het langst ongeslagen is: liefst 25 matchen in totaal. De laatste keer dat dat nog eens gelukt was, is geleden van de periode onder Marcelo Lippi… toen Italië het WK 2006 won.

Foto: EPA-EFE

Die periode valt samen met de aanstelling van Roberto Mancini als bondscoach. Hij is misschien wel de meest beslagen van alle trainers op EURO 2020. Mancini heeft van Italië een moeilijk te bespelen team gemaakt, dat in een 4-3-3 speelt maar waar de linksback (doorgaans Emerson of Spinazzola) in balbezit zover naar voren loopt dat hij eigenlijk een extra aanvaller wordt. Mancini geldt ook als een absolute toernooispecialist. Als ex-trainer van Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg leidde hij enkel die laatste club niet naar bekerwinst.

Sterspeler? Marco Verratti (PSG)

Bondscoach? Roberto Mancini.

Wat zeggen de bookmakers? Die gaan eerder op het gebrek aan grote namen dan de recente resultaten van Italië af. Misschien niet verwonderlijk: tegen echt grote landen werd Italië de voorbije jaren ook amper getest. Na Nederland is Italië dan ook het topland dat het minst hoog staat aangeschreven.

Onze prognose? Italië zal vooral uitblinken door tactiek en inzet. Verdediger Giorgio Chiellini roemde de mentaliteit van de jonkies door te zeggen dat ze “talent voor opoffering” hebben. Wij zien hen als ploeg die vooral moeilijk te kloppen is - zoals Portugal in 2016 - nog ver geraken. Eindpunt? Halve finales.

Kalender groep A:

Speeldag 1

Turkije-Italië (Rome, vrijdag 11 juni, 21 uur)

Wales-Zwitserland (Baku, zaterdag 12 juni, 15 uur)

Speeldag 2

Turkije-Wales (Baku, woensdag 16 juni, 18 uur)

Italië-Zwitserland (Rome, woensdag 16 juni, 21 uur)

Speeldag 3

Italië-Wales (Rome, zondag 20 juni, 18 uur)

Zwitserland-Turkije (Baku, zondag 20 juni, 18 uur)