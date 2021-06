Eigen woning onbereikbare droom voor jonge kopers? De cijfers vertellen iets anders

Ondanks de coronacrisis was 2020 een grand cru voor de woonleningen: met 42 miljard euro zit de productie in de historische top drie. Nog opmerkelijker: het aandeel van de jongeren bleef stabiel rond 35 procent. Nochtans klagen vele jongeren dat ze niet meer terechtkunnen op de koopmarkt voor huizen.

Vorig jaar werden voor 42 miljard euro aan woonleningen gesloten in ons land. Samen met 2018 is dat meteen het op één na beste jaar. Enkel in 2019 werd nog meer geleend, maar dat was omdat velen nog snel ...