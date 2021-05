Drama in ‘Thuis’ is gebaseerd op leven van Veerle en Ewan: “We verlieten het ziekenhuis met een baby in een wieg, en een baby in een kistje”

Een dramatische wending in Thuis: Christine en Adil kregen te horen dat een van de kindjes van hun ongeboren tweeling al overleden is. De schrijvers van de populaire soap baseerden zich voor het scenario op het verhaal van Veerle Declerck (40) en Ewan Torrekens (39). Voor hen was het géén fictie. “Het ziekenhuis buitenwandelen met een pasgeboren baby in een wieg én een baby in een doodskistje, dat is verschrikkelijk.”