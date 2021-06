Herkansing voor wie vakantie boven vaccin verkiest: “Maar laten we hier niet te veel reclame voor maken”

Timing is alles deze zomer. Prikmomenten en vakanties moeten op elkaar afgestemd worden. Voor velen is dat een aartsmoeilijke opdracht nu de vaccinatiecampagne vertraagd is met wellicht twee à vier weken. Vlaanderen vraagt met klem om het vaccin voorrang te geven op vakantie. Maar wie de tweede prik mist hoeft niet te panikeren.

“Vakantie is heilig voor de mensen”, zegt Jan Stroobants, coördinator van vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen. De vragen die ‘zijn’ callcenter vandaag ontvangt, gaan niet over AstraZeneca of de ...