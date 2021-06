Ministers willen kinderen ontzien in discussie rond coronapaspoort: “Laat hen geen slachtoffer zijn van plaats in vaccinatiecampagne”

Deze zomer kunnen we weer reizen binnen Europa, maar dat gaat het best zonder kinderen om de haverklap te testen, vinden de verzamelde ministers van Jeugd van ons land. Daarom schreven ze een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) om bij zijn collega’s op tafel te slaan. “Jongeren zitten op het einde van de vaccinatiecampagne”, zegt Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V). “Ze mogen daar niet het slachtoffer van zijn.”