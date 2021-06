Waarom FC Barcelona Sergio Agüero binnenhaalt: charmeoffensief voor Messi of afleidingsmanoeuvre?

FC Barcelona heeft een nieuwe aanvaller: Sergio Agüero (32) speelt de komende twee seizoen in Catalonië. Na tien succesvolle jaren bij Manchester City trekt de Argentijn naar Spanje om er aan de zijde van boezemvriend Lionel Messi de herfst van zijn carrière door te brengen. Agüero was afgelopen seizoen vooral bankzitter bij Manchester City en de vraag is dan ook wat hij nog kan beteken voor dit Barcelona.