Toptransfer in de maak? Arsenal volgt Anderlecht-aanvoerder Albert Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga (21) meldde zich bij de Rode Duivels als reservespeler en potentiële vervanger van Witsel. Een EK-deelname kan zijn transferkansen verhogen, want een aantal Engelse clubs heeft hem op de radar staan. Daarvan volgt Arsenal hem het meest intensief.

The Gunners waren al gecharmeerd in 2019 toen de middenvelder zijn contract bij RSCA verlengde, maar toen deden ze geen bod. Omdat Arsenal nu pas 8ste eindigde in de Premier League en dus niet Europees aantreedt, zoekt de Londense club vers bloed. Anderlecht hoopt op de jackpot, maar Lokonga heeft nog geen caps voor de nationale ploeg en met 3 goals en 2 assists waren zijn stats ook mager. Al speelde hij vooral als defensieve middenvelder. Een transferprijs van 15 à 20 miljoen lijkt het meest haalbare.

LEES OOK.Albert Sambi Lokonga hint toch op vertrek bij Anderlecht: “Voel me klaar voor een hoger niveau”