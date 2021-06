Tiener (14) stapt uit het leven nadat daders beelden verspreiden van groepsverkrachting: “Mijn dochter zag haar hele wereld instorten”

Gavere / Gent -

Vijf tieners zijn opgepakt voor hun betrokkenheid bij de dood van een 14-jarig meisje. Ze hadden haar misbruikt op een kerkhof en beelden ervan verspreid via sociale media. Vier dagen later is het meisje uit het leven gestapt. “Die beelden zijn voor haar de druppel geweest”, vertelt haar vader. “Ze zag haar hele wereld instorten.”