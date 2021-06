The Masked Winger: vier pertinente vragen over het beschermende masker van Kevin De Bruyne op het EK

The Man with The Mask. Kevin De Bruyne (29) zal na zijn neus- en oogkasbreuk met een beschermend masker moeten spelen op het EK. Veel toppers gingen hem voor: van Ramos over Witsel tot Lewandowski. Maar hoe wordt zo’n gezichtsmasker eigenlijk gemaakt? Wij trokken met 4 vragen naar Vigo, het gereputeerde orthopedisch bedrijf uit Wetteren dat al veel sporters hielp. “Af en toe lijkt het wat op sciencefiction.”