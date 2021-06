“Het wordt voor de Rode Duivels een zenuwslopende aanloop naar het EK met een rollercoaster tussen hoop en wanhoop“

Roberto Martinez bracht het goede nieuws: Eden Hazard is niet langer zijn grootste zorg. Dat komt wel in orde, leek de bondscoach te denken. Met Axel Witsel wordt gemikt op de wedstrijd tegen Finland op 21 juni. Martinez zei het op een toon die bijna zekerheid verraadde. Kevin De Bruyne is het grootste zorgenkind. Maar de bondscoach zal ook de gemaskerde middenvelder kunnen opstellen. Zei hij.