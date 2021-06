Trainerscarrousel op komst bij Europese topclubs: wie zien we waar volgend seizoen?

De open brief van Zinédine Zidane, de ruzie tussen Steven Zhang en Antonio Conte en het ontslag van Andrea Pirlo zullen voor een heuse trainerscarrousel zorgen in de voetbalwereld. Real Madrid en Inter moeten op zoek naar een nieuwe trainer, maar er zijn nog topclubs die een knoop moeten doorhakken. Welke Europese topper zien we volgend seizoen met een nieuwe coach langs de zijlijn?