Dorien (31) en partner Marnik halen ruim 113.000 euro op voor verliezers in ‘Huis gemaakt’: “Harry en Jerina zijn zo puur”

Toen vorige week het doek viel over het VTM-programma Huis Gemaakt en de camera’s winnaars Antje en Ruben volgden, leek het ontwapenende koppel Harry en Jerina met lege handen achter te blijven. Maar dat was buiten tv-kijkend Vlaanderen gerekend. Borgerhoutenaars Dorien De Loore en Marnik De Clercq startten een crowdfunding waarvan de teller na amper vijf dagen al op meer dan 113.000 euro staat. Met dat geld kunnen de jonge ouders alsnog een lening aangaan voor het Kortrijkse pand waarin ze zeven maanden lang zwoegden.

Kort samengevat voor wie niet thuis is in Huis Gemaakt: de opzet van het programma is simpel. Verbouw een huis en win het. Of – keerzijde van de medaille – verbouw een huis, steek er meer dan een half ...