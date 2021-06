Coronacijfers nog steeds in dalende lijn

Van 25 tot 31 mei zijn elke dag gemiddeld 84,4 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 27 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen nu volgens de meest recente cijfers 1.232 mensen in het ziekenhuis (-20 procent), waarvan er 438 intensieve zorgen nodig hebben (-19 procent). Dat blijkt dinsdagochtend uit de cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 22 en 28 mei overleden dagelijks gemiddeld nog 13,4 mensen, een daling met 32,4 procent. De dodentol komt in ons land inmiddels uit op 24.955 Covid-19-overlijdens.

In de periode van 22 tot 28 mei werden dagelijks gemiddeld 1.766 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 27 procent in vergelijking met de week voordien. Daar tegenover staat dat ook het aantal afgenomen testen in diezelfde periode daalde met 12 procent, naar een dagelijks gemiddelde van 43.607,3 testen. De positiviteitsratio daalt lichtjes naar 4,7 procent.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.062.001 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,82, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Intussen hebben volgens het dashboard al 4.611.366 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 40 procent van de totale bevolking en 50 procent van de volwassen bevolking. Van hen zijn 2.098.038 landgenoten inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 18,2 procent van de totale bevolking en 22,8 procent van de volwassen bevolking.