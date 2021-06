Vismeel en -olie beroven mensen van voedsel in westen van Afrika

De producenten van vismeel en visolie voor de Europese en Aziatische markt beroven de bevolking van West-Afrika van een belangrijk deel van haar voedsel en dragen bij tot de plundering van de visbestanden. Dat hekelt Greenpeace dinsdag in een nieuw rapport.

Ongeveer 500.000 ton vis die op het bord van 33 miljoen mensen zou kunnen belanden, wordt elk jaar verwerkt tot vismeel en visolie voor sectoren als aquacultuur, landbouw, voedingssupplementen, cosmetica en veeteelt, zo schat de milieuorganisatie.

De productie van vismeel en visolie in dit deel van het continent is gestegen van 13.000 ton in 2010 tot 170.000 ton in 2019, aldus Greenpeace, die al enkele jaren de alarmklok luidt. “Deze praktijk brengt niet alleen de voedselzekerheid van de kustgemeenschappen in Mauritanië, Senegal en Gambia in gevaar, maar berooft ook de gemeenschappen op het vasteland in Mali en Burkina Faso van een van hun belangrijkste bronnen van eiwitten”, aldus het rapport.

Sardine en haring

Greenpeace wijst erop dat er volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) bij de belangrijkste vissoorten die voor de productie van vismeel en olie worden gebruikt, sardine- en haringsoorten, overexploitatie is.

De Europese Unie is de belangrijkste afzetmarkt voor deze producten. “In 2019 ging meer dan 70 procent van de in Mauritanië geproduceerde visolie naar de EU”, terwijl een groot deel van de productie van Senegal naar Spanje gaat, aldus het rapport.

China, waar de vraag naar vismeel is geëxplodeerd als gevolg van de toegenomen behoeften in de aquacultuur, is ook een belangrijke bestemming, samen met andere Aziatische landen zoals Vietnam en Maleisië.