Niet goed genoeg voor Juventus, maar nu plots EK-koning na fantastische omhaal tegen… Italië

De U21 van Portugal plaatsten zich maandag voor de halve finales van het EK door na verlengingen met 5-3 te winnen van Italië. Dany Mota scoorde de eerste twee doelpunten voor de overwinnaars. Zijn eerste was zowaar een acrobatische omhaal.

Meteen een beetje weerwraak voor de 23-jarige Mota. De in Luxemburg geboren aanvaller kwam via Sassuolo in 2019 bij Juventus terecht. Maar na acht goals in 24 optredens voor de beloften van de Oude Dame werd hij afgelopen zomer doorverkocht aan tweedeklasser Monza voor 2,3 miljoen euro plus de 32-jarige Andrea Brighenti.

De beelden: