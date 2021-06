Russen komen met hun eigen luxueuze “Rolls-Royce”

Rusland is maandag begonnen met de productie van een extra luxueuze auto, een Russische versie van de Rolls-Royce. De promotor van het project, dat veel miljoenen roebels kost, is niemand minder dan de Russische president Vladimir Poetin.

De nieuwe luxe Aurus Senat is de crème de la crème van de Russische auto-industrie die over het algemeen nog steeds met imagoproblemen kampt. Maar een grote invloed op die industrie of het Russische wagenpark lijkt de Aurus Senat echter niet te gaan hebben, want er worden er dit jaar volgens industrieminister Denis Mantoerov hooguit driehonderd van gemaakt. Simpele versies van de limousine bestaan trouwens al een aantal jaar en Poetin reed er zelf in tijdens zijn inauguratie als president in 2018.