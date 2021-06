Triodos Bank verstrekt voor 50 miljoen euro kredieten aan Belgische cultuursector

Triodos Bank heeft de volgende twee jaar voor 50 miljoen euro kredieten beschikbaar voor de Belgische cultuursector. Dat is het gevolg van de garanties die het Europees Investeringsfonds (EIF) verleent in het kader van het programma voor culturele en creatieve sectoren van de Europese Unie.

“Ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere waarborgvereisten”, zegt de bank. Het gaat om initiatieven die normaal moeilijker toegang hebben tot de klassieke kredietverlening. Bovendien was deze sector zwaar getroffen door de coronapandemie.

De kredieten zijn bedoeld voor kmo’s met een focus op films en mediaproducties, kunstscholen, muziekfestivals, theaters en muziekproductie. Triodos verwacht met het geld zo’n 250 bedrijven te kunnen helpen. In België zijn al twee projecten goedgekeurd. Meer bepaald Le Patineur, een productiehuis uit Gent dat kleinschalige circusvoorstellingen maakt waarmee het op tournee gaat langs straattheater- en circusfestivals in Europa. Ook Quartier Libre, de eerste coöperatieve boekhandel in Brussel, kreeg een krediet waarmee het zijn eerste “corner” kon openen in Ukkel.

“Herstel bevorderen”

Thierry Breton, de Europees Commissaris voor Interne Markt, wijst erop dat scheppende kunstenaars steun nodig hebben in deze coronacrisis. “De overeenkomst met Triodos Bank en het Europees Investeringsfonds (EIF) (...) zal het herstel van culturele en creatieve ondernemingen bevorderen, zodat zij kunnen blijven bijdragen aan het rijke culturele landschap van Europa”.

Eerder werkten Triodos Bank en het EIF al samen via een partnerschap voor sociale ondernemingen. De voorbije jaren werden in het kader van deze garantieovereenkomst al zo’n 450 transacties ondertekend.