Coolblue bedankt medewerkers voor inzet tijdens coronajaar met pakketje aandelen

Coolblue heeft meer dan drieduizend werknemers bedankt voor hun harde werd tijdens de coronapandemie door hen aandelen cadeau te geven. Iedereen die in januari minstens een jaar aan het werk was bij de pakjeswinkel, heeft een aandelencertificaat gekregen. Dat meldt het Financieel Dagblad dinsdag.

Al die werknemers hebben samen een belang van 0,18 procent in het bedrijf. Dat kon het Financieel Dagblad berekenen op basis van de jaarrekening van Coolblue. Het cadeautje kostte het bedrijf 2,6 miljoen euro. “Het is een bedankje voor de inzet en flexibiliteit van onze mensen’,vertelde een woordvoerder van Coolblue aan het Financieel Dagblad. Voor pakjesbedrijven was het afgelopen jaar drukker dan gewoonlijk. Door de verschillende lockdowns en verplichte thuiswerk bestelden we massaal online, en dat voelden ze ook bij Coolblue waar de omzet steeg met maar liefst 34 procent.