Trucker onder invloed van drugs blokkeert slagbomen aan overweg in Hoeselt

Hoeselt - Een vrachtwagenchauffeur heeft maandagmorgen in Hoeselt de slagbomen aan een spoorwegovergang geblokkeerd. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt ging ter plaatse en stelde achteraf vast dat de trucker onder invloed van drugs achter het stuur zat. Zijn rijbewijs is meteen voor vijftien dagen ingetrokken en later zal hij zich voor een politierechter moeten verantwoorden. Dat maakte de lokale politie dinsdag bekend.

Een interventieploeg van de politie ging maandag rond 9.30 uur naar de Molenbroekstraat in Hoeselt, waar een overweg in storing lag. Een vrachtwagen, die op een kleine werf naast de sporen stond, bleek de slagbomen aan de overweg te blokkeren. De gestandaardiseerde checklist was positief, waarna de politie van de 37-jarige trucker uit Oudsbergen een speekseltest afnam. Alcohol had hij niet gedronken, maar de test tekende wel positief voor het gebruik van amfetamines (speed).

De dertiger kon onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven. De man mag de komende vijftien dagen geen enkel vervoermiddel besturen, dus ook geen zware werfmachines. Later mag hij het in de politierechtbank gaan uitleggen.