Leider van oppositiegroep Open Rusland uit vliegtuig gehaald en opgepakt

De voormalige directeur van de Russische oppositiegroep Open Rusland Andrei Pivovarov is maandag in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken vanaf luchthaven Pulkovo toen agenten het toestel stopten en hem meenamen, zo liet Pivovarov via Twitter weten.

In latere berichten op zijn Twitteraccount werd bekendgemaakt dat Pivovarov inmiddels is verhoord en de nacht moest doorbrengen in een detentiecentrum in Sint-Petersburg.

De organisatie Open Rusland maakte enkele dagen geleden bekend zich op te heffen. De organisatie wilde zo voorkomen dat leden straks worden vervolgd door de autoriteiten. Het politieke netwerk van oppositieleider Aleksej Navalny besloot onlangs ook al om zichzelf op te heffen.

