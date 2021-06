Club Brugge-directeur Vincent Mannaert betrapt met 2,44 promille achter het stuur: “Ik heb schuldbesef en verontschuldig mij”

Vincent Mannaert, algemeen directeur van Club Brugge, verscheen dinsdagmorgen voor de politierechtbank. Hij werd op 26 augustus vorig jaar in Oostende betrapt met 2,44 promille alcohol in zijn bloed. “Ik heb schuldinzicht. En ik nam mijn verantwoordelijkheid ondertussen”, zei hij zelf. De politierechter spreekt later vandaag zijn vonnis uit.

De Oostendse politie merkte op 26 augustus ‘s nachts een wagen op die nogal opviel door de rijstijl. De agenten hielden de bestuurder tegen en het bleek om Vincent Mannaert (46), de algemeen directeur bij Club Brugge, te gaan. Hij was dronken en moest een ademtest afleggen. Die wees uit dat hij met 2,44 promille achter het stuur zat.

Schaamrode wangen

Mannaert kwam dinsdagmorgen samen met zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in alle vroegte naar de Brugse rechtbank. Met het schaamrood op de wangen gaf hij zijn fout toe. “Het is de eerste keer dat een cliënt met de tondeuse door mijn conclusie ging”, aldus meester Van Steenbrugge. “Alles wat verzachtend was, haalde hij er uit. Er is sprake van schuld en schaamte. En er is op veel vlakken aan boetedoening gedaan. Hij deed een schenking aan het fonds Emilie Leus (een fonds opgericht door de vader van verkeersslachtoffer Emilie Leus, red.) en hij heeft vrijwilligerswerk gedaan.”

De politierechter pikte daar op in: “Ik denk dat we kunnen stellen dat hij op alle vlakken zijn best heeft gedaan. Zowel voordien als nadien.” Met dat laatste verwees de rechter naar het feit dat Mannaert al twee keer eerder tegen de lamp liep. Zo reed hij in 2010 al eens onder invloed een woning binnen in Opwijk. De toenmalige manager van Zulte Waregem kreeg toen een jaar later een rijverbod van een maand en een boete van 1.100 euro.

Politierechter gunstig stemmen

Zijn advocaat maakte in zijn pleidooi een kleine zijsprong naar het voetbal. “De wereld waarin hij vertoeft, is niet evident. De druk en de omstandigheden. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Het valt niet goed te praten, maar wel een beetje in te kaderen.”

Mannaert zelf ondernam al enkele stappen om de politierechter gunstig te stemmen. Daarbij verwees zijn advocaat naar testen die hij kon voorleggen. “Daar zit alles in. Dat loopt ook perfect. Af en toe hebben mensen gewoon wat hulp nodig”, omschreef hij die cryptisch.

Het was Mannaert zelf die het laatste woord kreeg. “Ik kan enkel toevoegen dat ik inderdaad schuldbesef heb. En ik verontschuldig mij dan ook. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen en zal dat ook blijven doen.” De politierechter zal later vandaag zijn vonnis uitspreken. “Maar u bent toch akkoord dat zoiets gevaarlijk is? U mag die agenten eigenlijk bedanken voor het feit dat ze u uit het verkeer haalden. We zien hier vaak drama’s in gelijkaardige omstandigheden”, klonk het.