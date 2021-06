Lange file op Antwerpse ring door ongeval aan Antwerpen-Oost

Antwerpen - Op de Antwerpse ring richting Nederland staat dinsdagochtend een lange file door een ongeval aan het knooppunt Antwerpen-Oost. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de R1 zelf is enkel de linkerrijstrook beschikbaar en richting de E313 de rechtse uitvoegstrook. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt richting Nederland om het fileleed te verzachten.

Over het ongeval zelf zijn weinig details bekend, maar de takelwerkzaamheden en het reinigen van het wegdek zouden nog even duren. Het stuk snelweg waar het ongeval gebeurde, is sowieso al het drukste van het land. Het Verkeerscentrum raadt daarom over langere afstand van Gent naar Hasselt aan om via Brussel om te rijden. Over de hele lengte van de Antwerpse ring richting Nederland sta je immers stil, al vanop de E17 in Kruibeke en de E34 in Vrasene.