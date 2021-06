Na Koen Casteels en Aster Vranckx aast Wolfsburg nu ook op Sebastiaan Bornauw

Foto: Pool via REUTERS

Wolfsburg heeft interesse in Sebastiaan Bornauw. De centrale verdediger van Keulen zou bij ‘Die Wolfen’ de derde Belg kunnen worden volgend seizoen.

Bornauw en Keulen boekten vorige week een verlengd verblijf in de Bundesliga door over twee wedstrijden te winnen van Kiel. En dat terwijl Wolfsburg, met Koen Casteels in doel, een ticket voor de Champions League afdwong door als vierde te eindigen.

De tweevoudig international zou dus een serieuze stap voorwaarts kunnen maken nadat hij zich dit seizoen ontpopte tot een sterkhouder bij Keulen. En dat ondanks het feit dat Bornauw 24 uur lang in een kunstmatige coma lag na een operatie aan zijn rug.

Bornauw kan de derde Belg worden bij Wolfsburg, dat volgend seizoen Aster Vranckx verwelkomt. De Duitse club betaalde 8 miljoen euro aan KV Mechelen voor het 18-jarige talent. Bornauw trok in 2019 voor 6 miljoen euro van Anderlecht naar Keulen.