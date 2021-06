Nieuw-Zeeland meet schade op na zware regenval: spoorlijnen, wegen en gebouwen beschadigd

De Nieuw-Zeelandse regio Canterbury meet de schade op na de zware regenval van de afgelopen drie dagen. Door de grote hoeveelheid neerslag zijn delen van het gebied overstroomd en inwoners geïsoleerd geraakt.

Er was in drie dagen tijd tot 539 millimeter neerslag gevallen, wat normaal is voor een periode van drie maanden. Premier Jacinda Ardern heeft Canterbury dinsdag bezocht. Volgens de premier, die in een militaire helikopter over het getroffen gebied vloog, was het noodweer “flink verwoestend”. Meerdere wegen, spoorlijnen en gebouwen raakten beschadigd. Ardern zegt dat er hard aan wordt gewerkt om de verbindingen te herstellen. “We hebben te maken met een enorme opruimklus.”

Meerdere gemeenschappen zijn als gevolg van de overstromingen geïsoleerd geraakt van de rest van Nieuw-Zeeland. Het gaat onder meer om de plaats Ashburton, waar ongeveer 35.000 mensen wonen. Vanwege het noodweer werden honderden mensen geëvacueerd.

De regering in Wellington heeft geld vrijgemaakt voor het herstel van landbouwbedrijven die zwaar getroffen zijn door het noodweer. Volgens landbouwminister Damien O’Connor is de prioriteit van de autoriteiten dat alle dieren voldoende eten hebben.