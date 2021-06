De Lijn gaat 350 elektrische bussen bestellen

De raad van bestuur van De Lijn heeft maandag groen licht gegeven voor de bestelling van 350 elektrische bussen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekendgemaakt en het nieuws wordt bevestigd door het bedrijf.

De Lijn gaat eerstdaags een aanbesteding lanceren voor het order. In eerste instantie zullen 60 elektrische bussen worden besteld bij twee leveranciers. Die zullen dan worden getest, om nadien bij één van de producenten in verschillende fasen bij te bestellen. Het is de bedoeling dat die eerste 60 bussen in de tweede helft van 2022 al in de vloot van De Lijn komen. De volledige aanbesteding van 350 elektrische bussen en laadinfrastructuur zal 190 à 230 miljoen euro kosten.

Herzien van procedure

De Vlaamse plannen om de busvloot te elektrificeren kennen een hobbelig parcours. Vorige zomer zette De Lijn een eerste aanbesteding - toen nog voor 970 elektrische bussen - stop. De vervoersmaatschappij schakelde van dat ‘megaorder’ over op een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake zou zijn van ongeveer 200 elektrische bussen. In januari drong de minister bij De Lijn aan op een herziening van de procedure omdat bepaalde busbouwers - in het bijzondere de Vlaamse busbouwer Van Hool uit Koningshooikt- dreigden uitgesloten te worden. Ze vroeg De Lijn ook om met een gewoon bestek te werken in plaats van een selectieleidraad.

Het bestek is aangepast, bevestigt een woordvoerder van De Lijn. Dus ook Van Hool zal kunnen deelnemen aan de Europese aanbesteding.

220 kilometer afleggen

Vandaag heeft De Lijn amper elektrische bussen rondrijden: 5 in Leuven en 5 in Antwerpen, op een vloot van 2.337 bussen eind 2020. Met 350 elektrische bussen erbij neemt de vervoersmaatschappij dus een grote stap richting vergroening van de vloot. De nieuwe bussen moeten minstens 220 kilometer kunnen afleggen zonder onderweg bij te laden.

