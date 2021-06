Jérémy Doku voelt zich klaar voor het EK: “Hazard vervangen? Als dat nodig is, ben ik er klaar voor”

Nu de Rode Duivels hun eerste coronavaccin kregen en iedereen negatief testte, mochten er journalisten binnen in het basecamp voor de eerste persconferenties. Jérémy Doku en Timothy Castagne stonden de media te woord. Doku is pas 19 geworden én één van de jongste spelers op het EK.

Op het beschermhoesje van zijn GSM heeft Jérémy Doku een foto van zichzelf in het shirt van de Rode Duivels. Hij showde het op de eerste persconferentie. “Ik ben er niet dag en nacht mee bezig met de Duivels, maar het is toch speciaal”, aldus de tiener. “Ik zie mezelf nog staan op de Groenplaats in Antwerpen om te kijken naar het WK op een groot scherm. Nu loop ik zelf bij de nationale ploeg. Dat is toch apart voor mij en mijn familie.”

Na een jaar bij het Franse Stade Rennes wil Doku zich tonen bij de nationale ploeg. Als Eden Hazard niet 100 procent fit is, wil hij klaar zijn om hem te vervangen. “Pas op, ik denk dat Hazard wel fit zal zijn. Als dat niet zo is zal er een grote druk op mij rusten, maar ik ben daar klaar voor. Ik ben niet naar hier gekomen om langs de kant te staan en toe te kijken. Ik wil de groep graag iets bijbrengen. Bij Rennes hebben we het seizoen uiteindelijk goed afgesloten en zijn we zesde geworden. Ik voel me goed.”

De man van 27 miljoen is bij de beste dribbelaars in de Ligue 1. Zelfs beter dan Neymar en Mbappé. Hij wordt ook heel vaak foutief afgestopt. “Dat frustreert me niet. Als tegenstanders je willen stampen en pijn doen, dan bewijst dat dat je moeilijk af te stoppen bent. Ik weet van mezelf dat ik altijd een goeie dribbelaar was. Mijn afwerking kan nog beter, maar daar heb ik hard aan gewerkt bij Rennes. Bij de Rode Duivels zal ik daar extra op kunnen trainen nu Thierry Henry hier weer is. Ik voel me zelfzekerder dan een jaar geleden. Doordat we een corona-vaccin hebben gekregen is er ook een last van onze schouders gevallen. Nu kunnen we ons echt focussen op het voetbal en we hebben een ploeg om iets groots te doen op het EK.”

Polyvalente Castagne

Na Doku was het de beurt aan Timothy Castagne. De speler van Leicester zal in balans liggen met Thomas Meunier voor een plaats op de rechterflank. “Ik reken natuurlijk op een basisplaats. Dat klinkt misschien arrogant, maar ik zie het meer als gezonde ambitie”, aldus Castagne. “Al heb ik ook een goeie relatie met Meunier die een goeie vriend is. We steunen elkaar. Ik kan natuurlijk op meerdere posities depanneren. Bij Leicester speelde ik soms op links en af en toe zelfs in een driemansdefensie, maar dat is niet mijn beste post.”