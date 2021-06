Yari Verschaeren begrijpt niet-selectie voor het EK: “Niets aan te merken op deze selectie”

Yari Verschaeren was een van de ongelukkigen die vorige week te horen kreeg dat hij naast de EK-selectie viel. Wel werd hij door bondscoach Jacky Mathijssen opgeroepen voor de U21. Zij spelen vrijdag in en tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd van een nieuwe kwalificatiecampagne voor het EK U21. Een stap terug dus voor Verschaeren, maar ontgoocheld is hij niet. “Het is een correcte selectie”, klinkt het bij de youngster van paars-wit.

Na de ontnuchtering tijdens de vorige kwalificatiecampagne hebben de Jonge Duivels een en ander recht te zetten. Toen hadden de Duivels na een knappe zege tegen Duitsland alles in eigen handen, maar verspeelden ze een ticket voor het EK voor beloften na een nederlaag tegen godbetert Moldavië. Het betekende meteen een afscheid van een generatie. Voor deze nieuwe kwalificatiecampagne werd immers een nieuwe schuif aan spelers opengetrokken. Ook Yari Verschaeren behoort nu (voor even?) terug tot de beloftekern.

Verschaeren verzamelde al zes caps bij de grote jongens, maar voor het eerst sinds juni 2019 zal hij dus in actie komen bij de beloften. Echt teleurgesteld is Verschaeren echter niet. “Als je ziet wie geselecteerd is voor het EK, kan je enkel zeggen dat het een correcte selectie is. De spelers die erbij zijn, hebben het verdiend. Natuurlijk vind ik het jammer dat naast de selectie viel, want ik hoopte er wel op, maar ik heb niets aan te merken op deze groep”, vertelde Verschaeren op het eerste persmoment van de Jonge Duivels. “Of ik na mijn niet-selectie contact gehad heb met Roberto Martinez? Nee. Dat is ook niet nodig, want ik begrijp zijn keuzes.”

Foto: BELGA

Leidersrol

Dan maar schitteren bij de beloften. Mentaal niet gemakkelijk, al maakt Verschaeren zelf daar geen issue van. “Ik kan die klik maken. Dat ik nu terug bij de beloften ben, is geen enkel probleem. Ik heb vooral veel goesting om die wedstrijd nog te spelen. Zelfs al gaat het om een verre trip naar Kazachstan. We hebben echt een goede groep, met veel talent. We willen dan ook echt winnen in Kazachstan. Het is de eerste wedstrijd van de campagne en die is altijd extra belangrijk. Of ik in dit team één van de leiders ben? Ja, toch wel. Er zijn nog spelers met al wat ervaring op het hoogste niveau, maar ik denk wel dat ik een leidersrol kan opnemen.”

Na het EK hoopt Verschaeren echter opnieuw bij de A-kern te komen. “Als speler hoop je altijd om zo snel mogelijk in de ploeg te geraken”, toont Verschaeren zich ambitieus. “Ik denk ook wel dat ik al laten zien heb wat ik in mijn mars heb wanneer ik kansen kreeg. We zien wel.”

Over zijn huidige contractsituatie bij Anderlecht wilde Verscharen niet uitweiden. “Over mijn contractonderhandeling moet niet gesproken worden. Niet omdat ik er niet over wil praten, gewoon omdat de situatie niet veranderd is”, aldus Verschaeren.