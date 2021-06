Mei was koud, nat en eerder somber

Net als in april kregen we ook in mei slechts een beperkt aantal lentedagen, of dagen met meer dan 20°C. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de afgelopen lente koud was. Daarnaast viel er in mei veel meer neerslag dan anders en was de zon veel minder vaak te zien. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht voor mei en de lente van het KMI.

De eerste dagen van mei lagen de temperaturen ver onder de normale waarden, en ook in de rest van de meimaand lagen de temperaturen bijna elke dag onder de respectievelijke normalen. Op 9 mei kregen we de enige zomerdag: het kwik piekte toen op 25,6°C. Drie van de vier lentedagen werden nog net op het einde van de maand geboekt - normaal zijn dat 10,7 dagen.

Bovenop die lage temperaturen kreeg België in mei ook veel neerslag te verwerken. In Ukkel viel er op maar liefst 22 dagen neerslag, wat een evenaring is van het record uit 2007. Normaal zijn er in mei 13,1 neerslagdagen. Het laagterecord hier dateert pas van vorig jaar: in mei 2020 waren er amper zes neerslagdagen.

Koudste april sinds 1986

De zon liet zich in mei minder zien: ze scheen in Ukkel goed 170 uur, terwijl dat normaal bijna 200 uur is. Er was ook slechts 1 dag met een heldere tot licht bewolkte hemel, tegenover normaal 4,8 dagen.

De lente in zijn geheel was veel kouder dan gemiddeld: 8,8°C, tegenover normaal 10,5°C. Dat heeft niet alleen te maken met de koude meimaand. April was de koudste april sinds 1986. Enkel maart was warmer dan gemiddeld, dankzij twee recordwarme dagen. Maart en april waren in Ukkel dan weer droger dan gemiddeld. Gecombineerd met een natte meimaand geeft dat een normale neerslaghoeveelheid voor de lente van 2021.

Voor de vergelijking met vorige jaren kijkt het KMI naar de referentieperiode 1991-2020. De records waarvan sprake gelden dus voor de periode vanaf 1991.

