Belgische bedrijven gestart met bouw onderdelen F-35

Drie Belgische bedrijven die verenigd zijn in de joint venture BeLightning, zijn gestart met de productie van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat hebben ze dinsdag aangekondigd.

De joint venture bestaat uit Asco Industries, met hoofdzetel in Zaventem, het Brusselse Sabca en Sonaca uit Gosselies. Zij willen minstens 400 horizontale staartvlakken of stabilo’s vervaardigen (“Horizontal Tail Planes”, HTP) - die lijken op kleine vleugels achteraan het vliegtuig - voor de F-35 Lightning II van de Amerikaanse constructeur Lockheed Martin. Dat productievolume vertegenwoordigt een omzet van ongeveer 400 miljoen dollar (327 miljoen euro), zo klinkt het, en is goed voor 200 extra voltijdse banen.

België bestelde in oktober 2018, voor een bedrag van ongeveer 3,6 miljard euro, 34 exemplaren van de F-35, ter opvolging van de F-16’s. De eerste leveringen zijn vanaf 2023 gepland.