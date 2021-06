Topman Bernard Delvaux verlaat luchtvaartbedrijf Sonaca

Topman Bernard Delvaux verlaat het Waalse luchtvaartbedrijf Sonaca vanaf 1 september. Hij zal worden opgevolgd door Yves Delatte, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht.

Bernard Delvaux Foto: Dieter Telemans

Delvaux is een bekende naam in het Waalse bedrijfsleven. Hij stond bijna dertien jaar aan het hoofd van Sonaca. Voordien was hij directeur Mail bij bpost, de feitelijke nummer twee onder Johnny Thijs. Zijn naam viel ook recentelijk nog als mogelijke opvolger voor de ontslagen bpost-topman Jean-Pierre Van Avermaet.

Delvaux laat dinsdag nog niet in zijn kaarten kijken over zijn toekomstplannen. In het persbericht wordt enkel melding gemaakt van “een nieuwe professionele uitdaging”. Zijn opvolger bij Sonaca, Yves Delatte, is momenteel commercieel directeur en voorzitter van Sonaca Aircraft, het filiaal dat zich bezighoudt met de productie van een klein vrijetijdsvliegtuigje.

De raad van bestuur van Sonaca heeft Delatte benoemd met de opdracht om de continuïteit te verzekeren, “met een accent op het behoud van een belangrijke activiteit in Wallonië”. Bij Sonaca, met zetel in Gosselies, werken 3.400 mensen.