De opvallende carrière van Mathias Cormann: geboren in België, tuinman in Australië en nu secretaris-generaal van OESO

Vijfentwintig jaar geleden ruilde Mathias Cormann (50) België voor ‘the land down under’. Vandaag begint hij aan zijn vijfjarige ambtstermijn als secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Van 2013 tot 2020 was hij al minister van Financiën voor de Australische liberale partij.