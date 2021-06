JCDecaux roept alle 4.500 eVillo-batterijen terug na kortsluiting problemen

Alle 4.500 batterijen van de Brusselse elektrische stadsfietsen eVillo die momenteel in omloop zijn, worden teruggeroepen. Dat meldt JCDecaux, dat zowel de gewone Villo’s als de eVillo’s uitbaat. Er is een volledige revisie nodig met hardware- en software-updates, nadat de batterijleverancier een fabricageprobleem vastgesteld heeft. Dat probleem kan bij het opladen van de batterij tot kortsluiting leiden.

Er zijn voorlopig drie incidenten met batterijen gemeld, maar geen van die incidenten vond plaats in ons land. De kortsluitingen leidden “tot slechts geringe materiële schade”, aldus JCDecaux. Toch heeft het bedrijf besloten om alle 4.500 batterijen die in Brussel in omloop zijn terug te roepen, “omdat de veiligheid van de gebruikers de hoogste prioriteit heeft”.

Gebruikers krijgen de vraag hun eVillo-batterij niet meer te gebruiken en ook niet meer op te laden tot deze vervangen is. De klantendienst zal gebruikers contacteren en hen voorstellen om de batterij terug te brengen naar de Villo-boetiek of per post terug te sturen. De kosten zijn dan voor rekening van JCDecaux.