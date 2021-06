Charles De Ketelaere stelt Club Brugge-fans gerust: “Het is mijn bedoeling om te blijven”

Charles De Ketelaere bereidt zich momenteel voor op de EK-kwalificatiematch van de jonge Rode Duivels in en tegen Kazachstan komende vrijdag. Op een persbabbel in aanloop naar de wedstrijd sprak De Ketelaere ook even over zijn situatie bij Club Brugge. “De kans is groot dat ik bij Club Brugge blijf”, gaf De Ketelaere mee.

Na een uitstekend seizoen waarin hij zich van toptalent ontpopte tot sterkhouder, is de status van De Ketelaere bij Club Brugge veranderd. Zo gaf hij na de laatste wedstrijd van het seizoen zelf al aan dat hij volgend jaar graag in een meer centrale rol zou willen spelen bij Club Brugge. Tussen de regels door kon je daaruit opmaken dat De Ketelaere ook volgend jaar voor de landskampioen zal spelen. Dat bevestigde hij dinsdag ook nog eens. “Er zijn gesprekken met de club aan de gang en dat is zeer positief. Dus de kans is groot dat ik blijf. Of ik mijn contract dan ga verlengen? Dat weet ik allemaal nog niet. Maar het is zeker de bedoeling om te blijven. Al weet je in voetbal natuurlijk nooit.”

Met Michel-Ange Balikwisha van Standard loopt er bij de jonge Duivels ook een transfertarget van Club Brugge rond. Lobbyen voor Club Brugge zal De Ketelaere echter niet doen. “Ik heb die geruchten gehoord, maar ik weet niet meer dan jullie. Ik heb er nog niet met hem over gesproken en ben dat ook niet van plan, dat is niet mijn taak. Ik moet niet in zijn plaats beslissen. Michel-Ange is slim genoeg om zijn eigen toekomst uit te stippelen, dus hij zal dat ook wel op een goede manier aanpakken”, aldus De Ketelaere.