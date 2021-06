Werknemers Fluvius mogen ook na coronacrisis vier dagen per week thuiswerken

De duizenden kantoormedewerkers van netbeheerder Fluvius zullen ook na de coronacrisis kunnen telewerken: tot vier dagen per week. De netbeheerder heeft daarover een akkoord bereikt met de vakbonden. Er moeten wel afspraken gemaakt worden tussen collega’s onderling. Fluvius is daarmee één van de eerste grote bedrijven in ons land die zo uitgebreid thuiswerken mogelijk maakt.

Sinds de coronapandemie is telewerk de regel bij Fluvius. Maar het bedrijf gaat dat beleid ook na de pandemie voortzetten. Met de vakbonden is afgesproken dat het mogelijk zal zijn om vanaf het najaar tot vier dagen per week thuis te werken. Er is een maandelijkse telewerkvergoeding van 25 euro afgesproken.

LEES OOK. Nieuwe coronaregels op komst in je huis, in je tuin, op straat, op café en op het werk: wat mag er nu en wat mag er vanaf 9 juni? (+)

“Veel voordelen”

Fluvius-CEO Frank Vanbrabant ziet heel wat voordelen in telewerken. “De ervaringen opgedaan tijdens de coronacrisis bevestigen onze visie dat digitaal samenwerken werkt. We waren al een tijdje bezig om ons telewerkbeleid aan te passen, maar de omstandigheden van het afgelopen jaar zorgden voor een stroomversnelling. Ik zie heel wat voordelen aan plaatsonafhankelijk werken: je verliest geen tijd in de file, je legt veel minder kilometers af met de wagen en je geeft collega’s de kans om hun werk-privébalans gezond te houden. Dat zorgt ervoor dat onze medewerkers efficiënter kunnen werken”, klinkt het.

De regeling geldt in eerste instantie voor de ruim 3.500 kantoormedewerkers van Fluvius. Er werken ook zo’n 2.000 technici en meteropnemers bij de netbeheerder. Ook zij zullen occasioneel kunnen telewerken voor administratieve taken. De organisatie van het telewerken moet wel gebeuren binnen teamverband. Er moeten dus afspraken gemaakt worden met de directe collega’s. Het blijft ook verplicht om minstens één dag per week naar een Fluvius-kantoor te komen. Werknemers zijn ook niet verplicht om te telewerken.