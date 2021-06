China meldt eerste menselijke geval van vogelgriep

Een 41-jarige man uit de oostelijk Chinese provincie Jiangsu is besmet geraakt met de H10N3-stam van de vogelgriep. Dat meldt China’s Nationale Gezondheidscommissie (NHC).

De man, een inwoner van de stad Zhenjiang, werd op 28 april opgenomen in het ziekenhuis nadat hij koorts en andere griepsymptomen vertoonde. Een maand later werd het H10N3-vogelgriepvirus bij hem vastgesteld. Een medisch onderzoek bij zijn nauwe contacten bracht geen bijkomende besmettingen aan het licht. Hoe de man besmet raakte, is niet bekend.

Volgens het NHC is de vastgestelde stam een minder ernstige variant van het virus bij pluimvee. De kans dat het virus zich op grote schaal verspreidt, is dan ook klein. In China komen verschillende stammen van de vogelgriep voor. Sporadisch geraken ook mensen besmet. Toch zijn er geen significante aantallen menselijke infecties met vogelgriep geweest sinds de H7N9-stam in 2016-2017 ongeveer 300 mensen doodde.