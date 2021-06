Brusselse MR wil verbod op religieuze tekens in openbare functies na MIVB-discussie

Brussel - Oppositiepartij MR zal woensdag in het Brussels parlement een voorstel van ordonnantie indienen dat een verbod invoert op het zichtbaar dragen van elk teken van religieuze, politieke of filosofische overtuiging voor beoefenaars van openbare functies en voor wie werkt in een openbare instelling of een parastatale. Dat hebben de Franstalige liberalen dinsdag aangekondigd.

Het initiatief van de MR volgt op de beslissing van de MIVB om geen beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank. Die heeft de Brusselse openbaarvervoermaatschappij veroordeeld voor discriminatie op grond van godsdienst en geslacht. Een vrouw werd tot twee keer niet in dienst genomen omdat ze een hoofddoek droeg.

De MR “veroordeelt deze onbegrijpelijke beslissing (van de MIVB, red.) ferm”, luidt het in een persbericht. “De neutraliteit van de overheid vormt het fundament van onze gemeenschappelijke waardensokkel en de voorwaarde van een vreedzaam samenleven waarbij iedereen zich gerespecteerd voelt voor wie hij is, voor zijn overtuiging, zijn cultuur of zijn religie. Dit in vraag stellen zet de deur open voor communitarisme en voor wat ons verdeelt, eerder dan voor wat ons verenigt.”

Voor de MR is het duidelijk dat “elke persoon die aan de uitoefening van het openbaar ambt deelneemt deze neutraliteit moet uitdragen in zijn houding, zijn gedrag en zijn verschijning”. De partij vraagt “alle democraten die gehecht zijn aan de principes van de individuele vrijheid en de neutraliteit van de overheid” om haar initiatief te steunen.