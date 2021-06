Vaticaan voegt artikel over pedofiele misdaden toe aan wetboek

De katholieke Kerk heeft dinsdag in zijn intern wetboek een artikel toegevoegd dat expliciet gaat over de seksuele misdaden die priesters plegen tegen minderjarigen. Slachtoffers van pedofilie vragen al jaren dat de Kerk dat doet.

Het huidige canonieke wetboek voorziet in het straffen van seksueel misbruik van jongeren door geestelijken onder een hoofdstuk rond het niet respecteren van het zesde gebod van de Bijbel (“u mag geen overspel plegen”). Die formulering, die gebaseerd is op het niet respecteren van het celibaat, wordt als achterhaald beschouwd en obscuur wat betreft het burgerlijk recht, gezien het grote aantal pedofilieschandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen binnen de Kerk.

Lange lijst van eisen

Het Vaticaan kondigde dinsdag dan ook een grote aanpassing aan van de zeven boeken van zijn “canoniek recht” van 1983, die in december van kracht zullen worden. In het deel getiteld “misdrijven tegen het menselijk leven, de waardigheid en de vrijheid” staat nu ook een misdrijf tegen het zesde gebod van de Dekaloog (de tien geboden) met een minderjarige of een persoon die geestelijk zwakker is of een persoon die volgens de wet een gelijkaardige bescherming geniet. Ook alle personen die een minderjarige aanzetten tot “het deelnemen aan pornografische exposities” en wie kinderpornografische beelden bewaart, wordt gestraft. Die straf kan gaan tot het ontslag uit de Kerk.

De slachtoffers van seksueel geweld hadden in 2019, tijdens een ongeziene top in de aanwezigheid van 114 bisdommen van overal ter wereld rond de strijd tegen seksueel geweld tegen jongeren door geestelijken, een lange lijst van eisen voorgelegd. Een daarvan was een duidelijke definitie van dat geweld in plaats een vage beschrijving.