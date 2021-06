Vijfjarige Eitan niet meer in levensgevaar na drama met kabellift

Als enige overleefde hij het dramatische ongeval in de Italiaanse badplaats Stresa. Hij was zwaargewond, maar volgens de dokters is Eitan (5) nu toch aan de betere hand. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De kleine Eitan verloor zijn vader (30), moeder (26), broertje (2) en overgrootouders (81 en 71) tijdens het ongeval met een kabellift. Die stortte op zondag 23 mei naar beneden. Er zou geknoeid geweest zijn met het remsysteem. Dertien inzittenden verloren het leven. Eitan is de enige overlevende.

Na het ongeval werd de jongen geopereerd en in een kunstmatige coma gebracht. Maar hij zou nu aan de betere hand zijn en niet langer in levensgevaar zijn. Daarom wordt hij nu ook overgebracht van de dienst intensieve zorg naar een gewone afdeling. Zijn toestand zou volgens de dokters voortdurend verbeteren, zowel zijn verwondingen aan de borstkas als die aan zijn buik.

Het is nog niet duidelijk of de jongen weet dat hij zijn familie verloren is. De dokters zouden dat rustig willen aanpakken en de jongen ook laten begeleiden door een team van psychologen.