Ophef in Saudi-Arabië nadat overheid verplicht om luidsprekers moskeeën stiller te zetten

In Saudi-Arabië komt er veel kritiek op de beslissing van het ministerie van Islamitische Zaken, dat verantwoordelijk is voor het financieren van islamitische organisaties, om de luidsprekers van moskeeën stiller te zetten.

De maatregel komt er als reactie op klachten over geluidsoverlast, onder anderen van ouders van wie de kinderen werden gestoord tijdens hun slaap. Het ministerie besliste daarom vorige week dat de luidsprekers bij moskeeën, die door imams gebruikt worden om op te roepen tot het gebed, op maar een derde van hun maximale volume moeten worden ingesteld. Maar op sociale media veroorzaakte de beperking heel wat negatieve reacties. Met een hashtag werd opgeroepen om dan ook maar de luide muziek in restaurants en cafés te verbieden. Als reactie liet minister Abdullatif al-Sheikh weten dat diegenen die willen bidden, niet hoeven te wachten op de oproep tot gebed van de imam. Hij noemde mensen die online kritiek hadden geuit “vijanden van het koninkrijk” en beweerde dat zij “de publieke opinie willen ophitsen”.

De maatregel past in de ingrijpende liberaliseringsplannen van kroonprins Mohammed bin Salman. In die plannen zou minder nadruk liggen op religie. De jonge prins heeft eerder enkele sociale beperkingen, zoals het rijverbod voor vrouwen, in het ultraconservatieve koninkrijk versoepeld.