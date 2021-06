Vaccinaties: wat betekent ‘status geactiveerd’ op myhealthviewer.be?

Veel mensen zagen de voorbije dagen op myhealthviewer.be, de plek waar je online kan volgen of je uitnodiging voor je vaccin er al is, plots bij hun status de boodschap “geactiveerd” verschijnen. Maar betekent dat nu dat je bijna aan de beurt ben?

“In het begin van de vaccinatiecampagne was dat zo”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Het betekent namelijk dat je vaccinatiecode geactiveerd is in onze databank, daar staat iedereen in die moet uitgenodigd worden en daarvoor dus ook een bepaalde code krijgt. Toen we in het begin nog met de kleinere groepen werkten zoals de zorgverleners, 65-plussers of mensen met aandoeningen, kon je zo wel zien dat het bijna aan jouw beurt was. Maar intussen beginnen we met de brede bevolking. Die codes zijn nu ook allemaal geactiveerd, maar dat zegt dus niets meer over de planning. Zowel mensen van 20 jaar als van 40 jaar zijn geactiveerd, en je weet dat die eerste groep nog iets langer zal moeten wachten dan die tweede. Om maar te zeggen dat je er niets uit kan afleiden qua timing. Het is een puur technische zaak.”