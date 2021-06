Onvermoeibare Fabio Quagliarella verlengt contract bij Sampdoria

De 38-jarige Fabio Quagliarella heeft zijn contract bij de Italiaanse subtopper Sampdoria tot medio komend jaar verlengd, zo maakte de club dinsdag bekend.

Quagliarella verdedigt sinds 2016 de kleuren van Sampdoria. Eerder, tijdens het seizoen 2006-2007, speelde hij ook al voor de ploeg. Voorts kwam de aanvaller onder meer uit voor Udinese, Napoli, Juventus en Torino. In Genoa was de aanvaller in 233 wedstrijden al goed voor 99 doelpunten, waarvan dertien het afgelopen seizoen.

Met 177 treffers in 500 wedstrijden is hij de beste, nog actieve topschutter in de Serie A. In die ranglijst gaat hij Lazio-aanvaller Ciro Immobile (155 doelpunten) en Milan-legende Zlatan Ibrahimovic (147 doelpunten) voor. Op de ranglijst aller tijden staat hij op de veertiende plaats, maar met nog een twaalftal doelpunten zou hij in de top tien terechtkomen.