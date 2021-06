Na zeven jaar treedt chef Nick Bril uit schaduw van Sergio Herman: “Ik werk al jaren zelfstandig in The Jane, nu is er duidelijkheid”

Nu Sergio Herman (51) definitief uit The Jane stapt, komt de sterrenzaak volledig in handen van chef Nick Bril (37). Hij zwaaide er de voorbije jaren sowieso al op z’n eentje de plak, maar bleef in de schaduw van de Zeeuwse topchef. Daar komt nu een einde aan. “De deal kwam er op mijn aansturen, ja. Na twee moeilijke jaren denk je al eens na over de toekomst.”