Het EK voorgesteld. Groep C: Nu al zeker van een primeur, de meest ‘Belgische’ ploeg en een mislukte Gouden Generatie

Elke dag stellen we u een groep voor van EURO 2020. Vandaag: groep C. Nu al zeker is dat deze groep een primeur zal opleveren. Van de vier landen die in deze poule zijn ingedeeld, heeft enkel Nederland immers al de knock-outfase gehaald. Nochtans is de aanloop bij onze noorderburen niet meteen zorgeloos. Hun voornaamste tegenstanders zijn Oekraïne, waar de spelers intussen zowat groepsimmuniteit tegen corona verworven hebben, en Oostenrijk, waar de bondscoach wel heel populair is in Brazilië om een nogal gênante reden.