Schooldagen in Verenigd Koninkrijk verlengd om leerachterstand in te halen

Een schooldag in Britse scholen zal de komende jaren een halfuur langer duren dan normaal. Die beslissing kadert in een reddingsplan om kinderen te helpen hun achterstand in te halen na maanden van onderbroken onderwijs.

De plannen raakten bekend nadat een rapport van regeringscommissaris Sir Kevan Collins was uitgelekt. In het rapport roept Collins op om alle kinderen vanaf 2022 elk jaar 100 uur extra onderwijs te geven. Dat komt neer op minimaal 35 uur les per week.

De nadruk van het ambitieuze plan ligt op meer lestijd, meer bijlessen en beter onderwijs. Er wordt in extra bijlessen voorzien voor vijf miljoen leerlingen en extra opleidingen voor 500.000 leraren. De kosten voor het plan zouden oplopen tot liefst vijftien miljard Britse pond (17,4 miljard euro), ongeveer 700 pond – of dik 800 euro – per leerling. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de kosten voor de economie op de lange termijn veel hoger zouden uitvallen als niets wordt ondernomen om de leerachterstand aan te pakken.

De timing van de aanbeveling is opvallend. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge stelden vast dat een aanzienlijke verlenging van de lestijd waarschijnlijk slechts tot “kleine verbeteringen” bij de leerlingen zou leiden en “relatief weinig” zou bijdragen tot betere schoolresultaten.