Nieuwe Interpoldatabank moet vermisten helpen identificeren aan hand van DNA familieleden

Interpol beschikt sinds kort over een nieuwe database die moet toelaten om een verdwenen persoon te identificeren aan de hand van de genetische gegevens van familieleden. Dat heeft de organisatie dinsdag aangekondigd. “De nieuwe databank is een humanitair hulpmiddel dat talrijke nieuwe deuren opent om vermiste personen te identificeren en hun families antwoorden te bezorgen”, reageert Interpol-secretaris-generaal Jürgen Stock.

De DNA-profielen van familieleden kunnen vergeleken worden met dat van een ongeïdentificeerd lichaam of menselijke resten aan de hand van wat DNA-verwantschapsvergelijking genoemd wordt, legt Interpol uit. Die methode wordt vaak gebruikt wanneer een rechtstreeks monster van de vermiste persoon, van een eerder medisch onderzoek of een persoonlijk gebruiksvoorwerp zoals een tandenborstel, niet voorhanden is.

Om een ‘match’ bevestigd te krijgen, zijn echter complexe berekeningen nodig. Biologische verwanten delen immers uiteenlopende percentages van hun DNA. Als er op internationale schaal gezocht wordt, is dat nog lastiger vanwege de genetische variatie onder bevolkingen.

De nieuwe Interpoldatabank, I-Familia gedoopt, moet dat probleem verhelpen. Het is de eerste wereldwijde database die automatisch controleert voor deze verschillen, zonder weet te hebben van de genetische afkomst van de vermiste persoon. Daarnaast levert I-Familia ook gestandaardiseerde richtlijnen voor wat een match is.

“Als er dus niet meteen DNA verkregen kan worden van de vermiste persoon, kan dat van familieleden vergeleken worden”, legt Interpol uit.

Eind vorig jaar had Interpol al meer dan 12.000 gele meldingen verspreid, over mensen die vermist zijn na misdaden, conflicten, ongevallen of natuurrampen.