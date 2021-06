Begrafenisondernemers vragen dringend duidelijkheid over uitvaarten: “Kunnen niet wachten tot Overlegcomité om rouwbrieven te sturen”

Begrafenisondernemers vragen dringend duidelijke regels aan de overheid over de uitvaarten. Normaal gezien zijn er vanaf 9 juni weer meer mensen toegelaten op plechtigheden, al moet het Overlegcomité daar vrijdag nog een definitieve beslissing over nemen. Maar dat is volgens de sector te laat. “We kunnen niet tot dan wachten om rouwbrieven te sturen.”