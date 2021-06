Vaccinatiecentrum krijgt plots rekening van Sabam, burgemeester ontstemd: “Iédereen draagt zijn steentje bij, behalve zij”

Sint-Truiden -

Jelle Engelbosch (N-VA), plaatsvervangend burgemeester van Sint-Truiden, maakt zich op Twitter boos over een factuur van Sabam voor de muziek in het vaccinatiecentrum. De stad moet daar 239,88 euro voor betalen, en daar is Engelbosch niet mee gediend. Maar bij koepelvereniging Unisono zijn ze verbaasd over de reactie. “We hanteren net een speciaal tarief voor die centra.”